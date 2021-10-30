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Автобусы в Самаре «из-за простудных заболеваний» стали ездить без кондукторов
Общество
Автобусы в Самаре «из-за простудных заболеваний» стали ездить без кондукторов
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Евгений Егоров

Самара, 30 октября. В областном центре превращается в систему выход на линию автобусов без кондукторов в салоне. В этих случаях вход осуществляется через переднюю дверь, и плату за проезд собирает водитель.

Предприятие «СамараАвтоГаз», обслуживающее городские маршруты, объясняет ситуацию ростом простудных заболеваний. Согласно данным перевозчика, дефицит водителей составляет более четверти от требуемого количества, а здоровых кондукторов в наличии менее чем две трети от общего числа.

Транспортники просят отнестись горожан к сложившейся ситуации с понимаем и потерпеть. Неудобства доставляет то, что автобусы теперь больше времени проводят на остановках. Водителям же руководство «СамараАвтоГаза» доплачивает по 1000 рублей за дополнительные функции по сбору оплаты.

По наблюдениям корреспондента ФАН, автобусы без кондукторов начали появляться в Самаре после того как власти региона потребовали довести в предприятиях до 80% долю работников, привитых от COVID-19. При этом трамваи и троллейбусы кондукторами укомплектованы, ощутимый дефицит сотрудников наблюдается только у автобусного перевозчика.

Ранее ФАН сообщал, что в общественном транспорте Самары вместо валидаторов для бесконтактной оплаты проезда решили установить циркуляторы для обеззараживания воздуха.

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самара общественный транспорт кондуктор
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