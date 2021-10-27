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Речные пристани на Волге у Самары начнут закрывать с 29 октября
Общество
Речные пристани на Волге у Самары начнут закрывать с 29 октября
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 27 октября. В регионе завершается период речной пассажирской навигации. В этой связи 29 октября начнут закрываться пристани.

Начиная с этой даты, суда не будут останавливаться на волжском правобережье у Жигулей. Речь о пристанях Зольное, Солнечная Поляна, Богатырь, Гаврилова Поляна, Подгоры.

В этом направлении сохранится только один рейс до Ширяево утренним отправлением из Самары и вечерним из Ширяево с остановкой на Поляне имени Фрунзе. Последний в году выход по этому маршруту состоится 7 ноября.

С 1 ноября закроются пристани вниз по Волге от Самары: Винновка, Шелехметь и Нижний Пляж.

Таким образом, после 8 ноября и до появления первого льда на Волге останется работать только переправа Самара — Рождествено. В зимний период это направление обслуживается судами на воздушной подушке.

Ранее ФАН сообщал, что на ряде пригородных автобусных маршрутов Самары с ноября повысится стоимость проезда.

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