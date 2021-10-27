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Финалисты Кубка России-2021 «Крылья Советов» выбыли из нового розыгрыша
Спорт
Финалисты Кубка России-2021 «Крылья Советов» выбыли из нового розыгрыша
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 27 октября. «Крылья Советов» выбыли из борьбы за Кубок России-2021/2022. В третьем туре элитного раунда соревнования они проиграли со счетом 0:1 в Красноярске «Енисею», идущему на 14-м месте в ФНЛ.

«Крылья» начали этот матч полурезервным составом. На 79-й минуте самарцы остались вдесятером после удаления Дмитрия Цыпченко и через четыре минуты пропустили мяч после удара красноярца Никиты Раздорских.

В предыдущем розыгрыше Кубка России «Крылья» доходили до финала, в котором уступили 1:3 «Локомотиву». А во втором туре элитного раунда Кубка-2021/2022 самарцы установили рекорд турнира, разгромив в Ногинске «Знамя» со счетом 10:0.

Следующий матч в РПЛ у «Крыльев», идущих на 8-м месте, в Краснодаре против одноименной команды, занимающей 5-ю строчку.

Ранее ФАН сообщал, что «Крылья Советов» ведут переговоры об условиях нового контракта с полузащитником Антоном Зиньковским.

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