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Обеззараживатели вместо валидаторов установят в общественном транспорте Самары
Общество
Обеззараживатели вместо валидаторов установят в общественном транспорте Самары
samadm.ru  /  Администрация г.о. Самара

Самара, 27 октября. Рециркуляторы, обеззараживающие воздух от вирусов и бактерий, начали устанавливать в салонах трамваев и троллейбусов в областном центре. Устройства закрытого типа абсолютно безопасны для людей и могут работать в присутствии персонала и пассажиров.

Принцип работы циркулятора: воздух всасывается вентилятором внутрь устройства, где проходит через ультрафиолетовую лампу и выходит в салон. В среднем для обеззараживания всего пространства трамвайного вагона или салона троллейбуса нужно 1,5 часа.

«В 7 трамваях и 3 троллейбусах монтаж уже завершен. Скоро каждую единицу общественного транспорта, а именно около 1200 машин – трамваев, троллейбусов, автобусов, ежедневно выходящих на линию, укомплектуют рециркуляторами воздуха. Также приборы устанавливают и на станциях самарского метрополитена. Здесь рециркуляторы, разумеется, более мощные», — рассказал Юрий Тапилин, зам. главы самарского дептранса.

К 30 ноября устройства должны появиться во всех трамваях и троллейбусах Самары. Ранее в ТТУ планировали продолжить установку бесконтактных валидаторов для оплаты проезда. Но в связи с эпидемиологической обстановкой приоритеты поменялись, и средства решено было направить на более актуальные нужды.

Ранее ФАН сообщал о планах владельцев пригородных автобусных маршрутов в Самаре повысить стоимость проезда в ноябре 2021 года.


 

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самара общественный транспорт обеззараживатели
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