«Крылья Советов» ведут переговоры с одним из лучших дриблеров РПЛ

Самара, 27 октября. «Крылья Советов» хотят сохранить в своих рядах полузащитника Антона Зиньковского. С ним ведутся переговоры о новых условиях соглашения. Действующий контракт между клубом и футболистом истекает в конце календарного года.

Зиньковский является одним из лучших дриблеров российской футбольной премьер-лиги. Главный тренер сборной России Валерий Карпин включал его в расширенный список национальной команды перед предыдущими матчами отбора к чемпионату миру-2022.

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подтвердил ФАН факт переговоров с Зиньковским.

Разговоры о переходе полузащитника в другую команду в последнее время ведутся перед каждым трансферным окном. По сведениям ФАН, чуть больше года назад, когда «Крылья» выступали в ФНЛ, вариант с уходом Зиньковского был близок к реальности, причем сумма компенсации за переход для покупателей была ничтожной. Но самарскому клубу удалось удержать игрока.

Перед началом нынешнего сезона «Крылья» переподписали контракт с Зиньковским на улучшенных условиях как для самого игрока, так и для клуба, заложив большую, чем ранее, сумму отступных. Вполне вероятно, что нынешние переговоры — это способ не только сохранить игрока в Самаре, но и в случае достойного предложения выручить большую сумму от продажи футболиста.

Ранее ФАН сообщал об очередных изменениях в руководстве «Крыльев Советов». Совет директоров клуба возглавил министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов.