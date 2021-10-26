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Литературовед Эдит Финк скончалась в Самаре от COVID-19 в возрасте 82 лет
Общество
Литературовед Эдит Финк скончалась в Самаре от COVID-19 в возрасте 82 лет
vk.com  /  Группа помощи Эдит Львовне Финк

Самара, 26 октября. Сегодня в госпитале от COVID-19 умерла Эдит Львовна Финк — ученый-литературовед, театральный критик. Она не дожила трех дней до своего 83-летия, в последние годы тяжело болела. Ее дочь Ольга, также заболевшая коронавирусом, по-прежнему находится в госпитале.

В течение нескольких десятилетий Эдит Львовна работала на кафедре русской и зарубежной литературы Куйбышевского (затем — Самарского) госуниверситета. Эту кафедру основал ее отец, известный литературовед Лев Финк, вернувшийся в профессию после многих лет в сталинских лагерях и в ссылке за Полярным кругом.

Одним из студентов Эдит Львовны был и недавно получивший Нобелевскую премию российский журналист Дмитрий Муратов.

В 70-80-е годы прошлого века, в пору расцвета Куйбышевского театра драмы, Эдит Финк работала там завлитом. Тогдашний руководитель театра Петр Монастырский за «дерзость» в отстаивании собственного мнения называл ее «Жанной д' Арк». А приезжавший в Куйбышев драматург Александр Володин (автор знаменитого «Осеннего марафона») посвящал ей стихи.

«Организацией похорон занимаются коллеги и друзья Эдит Львовны. Место прощания, его форма (в сложившейся обстановке невозможно не учитывать эпидемиологические реалии) и время будут объявлены немного позднее», — сообщила сотрудник Самарского университета Наталья Павловская в соцсетях.

Несколько дней назад в Самаре умер ровесник Эдит Финк — кинодраматург, документалист, журналист Борис Кожин, возглавлявший много лет Куйбышевскую (затем Самарскую) студию кинохроники.

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Все новости / Общество / Литературовед Эдит Финк скончалась в Самаре от COVID-19 в возрасте 82 лет
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