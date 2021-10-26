«Уникальную зимнюю атмосферу» в Самаре создадут за 65 млн рублей

Самара, 26 октября. На портале госзакупок размещен заказ муниципального предприятия «Самарагорсвет». Лот именуется так: «Оказание услуг по изготовлению изделий для создания уникальной атмосферы в г.о. Самара в преддверии зимнего сезона».

В технической документации описываются и иллюстрируются варианты различных световых фигур. Это деревья, арки, подарочные коробки, елки, звезды и т. п.

В том числе предполагается и иллюминация, создающая эффект светящейся крыши над пешеходной улицей. В Москве и Санкт-Петербурге подобный тип освещения используется уже не первый год, в Самаре таким образом город еще не украшали.

Победителю конкурса, как следует из техзадания, придется согласовать эскизы, изготовить элементы освещения и доставить их на склад.

«Самарагорсвет» выделяет на эти услуги 64 515 317 рублей. Причем предприятие изыщет указанную сумму из внебюджетных источников.

Ранее ФАН сообщал, что между администрацией Самары и городской думой возник спор, как лучше потратить 20 млн рублей, предусмотренных бюджетом на празднование Нового года.