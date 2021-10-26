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«Крылья Советов» возглавил министр управления финансами
Спорт
«Крылья Советов» возглавил министр управления финансами
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 26 октября. Состоялось заседание совета директоров ПФК «Крылья Советов». Новым руководителем органа, управляющего футбольным клубом, как и предполагал ФАН неделей ранее, избран Андрей Прямилов — глава регионального минфина.

Необходимость переизбрать прежнего руководителя возникла в связи с избранием занимавшего этот пост Андрея Кислова сенатором в Совет Федерации. Это уже третья смена руководителя футбольного клуба в течение 10 месяцев. В декабре 2020 года вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова во главе коллегиального органа сменил руководитель банка «Солидарность» Сергей Аракелов. А уже в мае 2021-го Аракелов уступил эту должность Андрею Кислову.

Прямилов состоял в совете директоров «Крыльев» как раз с декабря прошлого года, так что принципиальных изменений в политике руководства клубом не предполагается.

Одновременно с Кисловым коллегиальный орган покинул Сергей Черепанов, недавно освободивший в региональном правительстве кресло министра имущественных отношений.

Ранее ФАН сообщал, что два игрока «Крыльев Советов» — Роман Ежов и Иван Сергеев — оказались в расширенном списке сборной России по футболу. Национальной команде предстоят матчи со сборными Кипра и Хорватии.

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