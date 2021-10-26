Больше QR-кодов, патрули, штрафы за выход на работу анонсировали власти в Самаре

Самара, 26 октября. В регионе собираются расширить практику прохода по QR-кодам в различные заведения и продлить ее после завершения нерабочих дней. Также будут штрафовать предприятия за работу в течение ближайших двух недель. За этим будут следить специальные патрули.

Перечень все ужесточающихся противоковидных мер был озвучен на очередном заседании оперштаба Самарской области. Власти обратили внимание на то, что ряд предприятий торговли обходит запрет на деятельность в нерабочие дни. В качестве уловки используется внедрение в ассортимент санитайзеров и масок в качестве товаров первой необходимости.

На оперштабе решено было в качестве противодействия таким хитростям постановить, что в работающей торговой точке ассортимент товаров первой необходимости должен быть не менее 30 процентов.

Контролировать исполнение ограничительных мер будут специальные патрули.

«Мы планируем закрепить группы муниципальных, государственных гражданских служащих, сотрудников полиции, Росгвардии, волонтеров за определенными территориями, они будут делать обходы, фиксировать нарушения и принимать меры», — сообщил на заседании оперштаба председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

Также с сегодняшнего дня открывается телефон горячей линии, куда можно будет сообщать об увиденных нарушениях. Организациям, которые работают в обход принятых мер, грозят штрафы.

В настоящее время в крупные торговые центры можно попасть только по QR-кодам. И эта практика может продолжиться и после 7 ноября.

«Людям нужно понимать, что практика использования QR-кодов будет расширяться, эта мера будет действовать и по завершении режима нерабочих дней», — заявил глава регионального правительства.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре на две недели закрываются все учреждения культуры: кинозалы, театры, музеи, библиотеки.