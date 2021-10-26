Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 14:39
14:36
Общество
Камбербэтч подтвердил слухи о пересъемке сцен «Доктора Стрэнджа и мультивселенной безумия»
14:34
Происшествия
Следствие рассматривает месть в качестве одной из версий убийства семьи в Москве
14:32
Общество
Премьер-министр России Мишустин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19
14:32
Общество
Депутат Госдумы Бахарев назвал политически мотивированным решение суда по скифскому золоту
14:32
Общество
Внучка Светличной сообщила о масштабных поисках артистки
14:31
Происшествия
В Балтийске произошел взрыв в многоквартирном доме
14:30
Общество
Собянин назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Москве
14:27
Происшествия
Выбросившему котенка с седьмого этажа жителю Саранска грозит три года тюрьмы
14:27
Армия
Al Hadath: генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распорядился распустить профсоюзы Судана
14:26
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин потребовал от Моргенштерна ответить за слова про День Победы
Все новости

Больше QR-кодов, патрули, штрафы за выход на работу анонсировали власти в Самаре
Общество
Больше QR-кодов, патрули, штрафы за выход на работу анонсировали власти в Самаре
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Самара, 26 октября. В регионе собираются расширить практику прохода по QR-кодам в различные заведения и продлить ее после завершения нерабочих дней. Также будут штрафовать предприятия за работу в течение ближайших двух недель. За этим будут следить специальные патрули.

Перечень все ужесточающихся противоковидных мер был озвучен на очередном заседании оперштаба Самарской области. Власти обратили внимание на то, что ряд предприятий торговли обходит запрет на деятельность в нерабочие дни. В качестве уловки используется внедрение в ассортимент санитайзеров и масок в качестве товаров первой необходимости.

На оперштабе решено было в качестве противодействия таким хитростям постановить, что в работающей торговой точке ассортимент товаров первой необходимости должен быть не менее 30 процентов.

Контролировать исполнение ограничительных мер будут специальные патрули.

«Мы планируем закрепить группы муниципальных, государственных гражданских служащих, сотрудников полиции, Росгвардии, волонтеров за определенными территориями, они будут делать обходы, фиксировать нарушения и принимать меры», — сообщил на заседании оперштаба председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

Также с сегодняшнего дня открывается телефон горячей линии, куда можно будет сообщать об увиденных нарушениях. Организациям, которые работают в обход принятых мер, грозят штрафы.

В настоящее время в крупные торговые центры можно попасть только по QR-кодам. И эта практика может продолжиться и после 7 ноября.

«Людям нужно понимать, что практика использования QR-кодов будет расширяться, эта мера будет действовать и по завершении режима нерабочих дней», — заявил глава регионального правительства.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре на две недели закрываются все учреждения культуры: кинозалы, театры, музеи, библиотеки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Больше QR-кодов, патрули, штрафы за выход на работу анонсировали власти в Самаре
самара самарская область covid-19 qr-коды
Комментировать