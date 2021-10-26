Два игрока «Крыльев» впервые попали в расширенный список сборной России по футболу

Самара, 26 октября. Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов и нападающий Иван Сергеев впервые в своей карьере попали в расширенный список сборной России по футболу. Национальной команде предстоит провести ключевые матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2022 со сборными Кипра и Хорватии.

Перед предыдущими матчами российской сборной в аналогичный список включался полузащитник «Крыльев» Антон Зиньковский. Но он так и не был вызван на сбор, а ныне не оказался в поле интересов главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

В матче с ЦСКА в минувшую субботу Иван Сергеев открыл счет в результате атаки, которую разогнал Роман Ежов. Этот гол не помог «Крыльям» победить, они уступили 1:3, но сохранили место в верхней восьмерке.

Завтра самарская команда сыграет в Красноярске против «Енисея» — команды ФНЛ. Это будет третий тур элитного раунда Кубка России. В 1/8 финала пройдет победитель этого матча. Если основное время не выявит сильнейшего, сразу будет пробиваться серия пенальти.

Игра состоится на Центральном стадионе Красноярска (в городе еще есть крытый футбольный манеж) при минус 2 градусах и в присутствии не более чем 500 зрителей. 50 мест отведено под гостевую квоту.

В предыдущем розыгрыше Кубка России «Крылья Советов» в статусе команды ФНЛ дошли до финала, где уступили московскому «Локомотиву».

Ранее ФАН сообщал о реакции футбольного агента Павла Андреева на слухи о продаже ряда игроков «Крыльев» в другие клубы, в частности, в московский «Спартак».