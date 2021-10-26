«Дизель стоит, как 95-й»: в Самаре подорожает проезд в маршрутках

Самара, 26 октября. В салонах автобусов на ряде пригородных маршрутов Самары появились объявления о грядущем повышении стоимости проезда. При этом точная дата и новые тарифные сетки не называются. В качестве обоснования перевозчики ссылаются на удорожание топлива.

«Нам самим пока никаких подробностей не говорят, только дали повесить эти бумажки. Но заправляться все дороже выходит, дизель стоит уже, как 95-й бензин», — рассказал ФАН водитель Алексей С., работающий на 110-м маршруте.

Однотипные объявления с одинаковым текстом пассажиры встречали на маршрутах, связывающих областной центр с Красным Яром, Новосемейкино, Кинелем и Новокуйбышевском.

Как выяснил ФАН, указанные маршруты обслуживаются двумя разными ООО («Городской экспресс» и «Ладья»), имеющими один и тот же юридический адрес, отличаются только номера офисов. Автобусы этих организаций также ездят в направлении Курумоча, Березы, Мирного, Кошелев-парка, Сухой Вязовки, Смышляевки, Алексеевки, Преображенки, Нового Буяна, Прибрежного.

По имеющимся в открытом доступе телефонам указанных ООО корреспонденту ФАН дозвониться не удалось.

Ранее ФАН сообщал, что общественный транспорт Самары с 23 октября по 7 ноября перешел на режим работы по графику выходных дней. Впоследствии перевозчик автобусных городских маршрутов сообщил об изменении решения: транспорт в рабочие дни будет курсировать в обычном режиме.