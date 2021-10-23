Еще один подпольный цех по производству сигарет обнаружили в Самаре

Самара, 23 октября. Подпольный цех по производству табачной продукции обнаружили сотрудники правоохранительных органов на окраине областного центра. Помещение, где производился контрафакт, находилось в Куйбышевском районе.

Помимо 260 коробок с сигаретами, полицейские изъяли также более 10 тысяч поддельных акцизных марок.

«Директором» подпольного предприятия, по версии следствия, являлся 55-летний житель Самары, ранее судимый за сбыт наркотиков. Теперь он ожидает решения суда под домашним арестом.

Это уже не первая подобная «находка» за последнее время. Месяцем ранее еще более масштабное производства табачного контрафакта правоохранители вместе с таможенниками «накрыли» на другом краю Самары.