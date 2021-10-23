Кинозалы, театры и музеи закрываются в Самаре на две недели

Самара, 23 октября. Все культурно-досуговые учреждения в регионе закрываются на две недели. В течение нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября жители области не смогут посетить театры, кинозалы, музеи, выставки и т. п.

«Учреждения культуры Самарской области не будут осуществлять свою деятельность, так как они не относятся к предприятиям непрерывного цикла или жизнеобеспечивающим службам. Берегите себя и своих близких!» — говорится на сайте регионального минкульта.

С начала текущей недели в театры и кино жители Самарской области могли попасть только при предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19 либо перенесенной болезни.

Ранее ФАН сообщал, что общественный транспорт в Самаре с сегодняшнего дня и по 8 ноября будет ходить по расписанию выходных дней.