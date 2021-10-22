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Общественный транспорт в Самаре «уходит на выходные» до 8 ноября
Общество
Общественный транспорт в Самаре «уходит на выходные» до 8 ноября
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 22 октября. С завтрашнего утра в течение более чем двух недель общественный транспорт в областном центре будет работать по расписанию выходных дней. Маршруты, работающие только в будни и в часы пик, отменяются.

«Пользоваться общественным транспортом призываем только в случае крайней необходимости», — с таким воззванием обратился дептранс Самары к жителям города.

Связано это с тем, что в регионе вводятся нерабочие дни с 25 октября. Соответственно, предполагается, что большинство жителей не будут ездить на работу. А потребности сотрудников предприятий, которые продолжат деятельность, вполне покроются транспортом, ходящим в графике выходных дней.

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