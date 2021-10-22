Кинодраматург Борис Кожин, бравший последнее интервью у Чикатило, умер в Самаре

Самара, 22 октября. Кинодраматург, журналист, педагог, бывший главный редактор Куйбышевской студии кинохроники Борис Кожин ушел из жизни в возрасте 83 лет. Смерть наступила после продолжительной тяжелой болезни.

«Лишь вчера настоял на его госпитализации, но болезнь, увы, оказалась сильней», — рассказал в своем Twitter-аккаунте депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Борис Кожин написал сценарии к четырем десяткам фильмов. Куйбышевскую (затем Самарскую) студию кинохроники он возглавлял в течение 32 лет. Кожин в начале 90-х годов прошлого века также вошел в историю как журналист, взявший последнее интервью перед казнью у ростовского маньяка Андрея Чикатило.

Борис Кожин состоял в Союзе кинематографистов и Союзе журналистов России. Свой опыт работы на студии кинохроники он описал в книге «Рассказывает Борис Кожин», ставшей бестселлером.

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