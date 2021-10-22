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Футбольный агент Павел Андреев: Игроков «Крыльев» нет смысла продавать
Спорт
Футбольный агент Павел Андреев: Игроков «Крыльев» нет смысла продавать
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 22 октября. Известный футбольный агент Павел Андреев сделал заявление о возможности распродажи игроков нынешнего состава «Крыльев Советов». По его словам, в данный момент истории в продаже самарских футболистов, большинство из которых являются его клиентами, нет никакого смысла.

«Футболисты «Крыльев» на сегодняшний день не продаются. Команда на ходу и нет смысла ее ослаблять», — заявил Андреев.

Кроме того, как уверяет агент, никаких конкретных предложений по поводу его клиентов и не поступало.

Несколько дней назад муссировались слухи о предметном интересе к ряду игроков «Крыльев» со стороны московского «Спартака». В частности, речь шла о голкипере Иване Ломаеве, а также полузащитниках Даниле Пруцеве, Антоне Зиньковском и Романе Ежове.

Эти слухи опроверг и спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

«Конечно, могут быть разные ситуации. Но устраивать массовую распродажу в наши планы точно не входит. В зимнее трансферное окно постараемся сделать точечные усиления, а также сохранить наших лидеров», — заявил Корниленко. 

В то же время один из Telegram-каналов утверждал, что агент Андреев шантажирует московское «Динамо», угрожая продать в «Спартак» воспитанника самарского футбола Арсена Захаряна. Андреев назвал эти сведения фейком. Он сообщил, что в контракте Захаряна с «Динамо» нет опции выкупа российскими клубами, футболист готов перейти только в один из топ-5 европейских чемпионатов.

Ранее ФАН сообщал, что первый тренер Захаряна Владимир Королев умер в Самаре от оторвавшего тромба при обследовании в связи с коронавирусом.

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Все новости / Спорт / Футбольный агент Павел Андреев: Игроков «Крыльев» нет смысла продавать
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