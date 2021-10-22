Петиция самарских студентов с требованием дистанционки не нашла большой поддержки

Самара, 22 октября. Инициативная группа студентов региона создала петицию с требованием перевести учебный процесс в вузах в дистанционный режим. Авторы обращения считают, что неудобства такой формы обучения минимальны.

«За те месяцы, в течение которых занятия проходили в той или иной степени удаленно, преподаватели и студенты успели приспособиться к такой форме. Сейчас временный отказ от личного посещения университета не создаст непреодолимых трудностей, зато позволит гарантированно защитить жизнь и здоровье всех участников образовательного процесса в этот критический момент», — говорится в петиции.

Авторы текста аргументируют свое требование тем, что далеко не все студенты прошли вакцинацию от коронавируса. Кроме того, наличие прививки все равно не гарантирует защиты от заражения. В этой ситуации просто призыв свести личные контакты к минимуму — не самая действенная мера.

Особенно широкой поддержки это обращение не нашло. За пять дней с момента публикации петицию подписало менее 350 человек.

Впрочем, вероятно, дистанционное обучение в вузах все равно будет введено на период нерабочих дней. Такова рекомендация федерального минобрнауки.