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ФАН выяснил, каким будет новый локдаун в Самарской области
Общество
ФАН выяснил, каким будет новый локдаун в Самарской области
Pr Scr Ruptly  /  Ruptly TV

Самара, 22 октября. Дополнительные нерабочие дни объявлены в регионе с 25 октября из-за критической эпидемиологической обстановки. ФАН выяснил, кого и в какой степени коснутся новые ограничения.

В самарских школах объявлены каникулы с 25 октября по 3 ноября. Далее начнутся выходные, предусмотренные производственным календарем, так что по факту учебный процесс возобновится 8 ноября.

Продолжат работу, несмотря на объявленные выходные, сотрудники сфер, связанных с непрерывным производством. Как обычно, продолжится деятельность предприятий общепита, аптечных и медицинских организаций, тех, кто снабжает население продуктами питания и товарами первой необходимости.

По-прежнему будут оказываться неотложные услуги в сфере ремонта, строительства, погрузки-разгрузки, финансов. Не закроются адвокатские и нотариальные конторы.

Загсы будут работать по ранее поданным заявлениям, а МФЦ — по предварительной записи. Гостиницы, научные и образовательные организации, СМИ, общественный транспорт продолжат функционировать в прежнем режиме. Решение о работе государственных, муниципальных учреждений примут органы, в ведении которых они находятся. Нет дополнительных выходных для системообразующих предприятий из специального списка.

Ничто не препятствует работе организаций, ведущих деятельность в дистанционном режиме. Продолжится перепись населения.

Руководителям всех вышеперечисленных предприятий рекомендовано насколько возможно максимально перевести сотрудников на дистанционку и снизить их количество на рабочих местах.

Попасть в крупные торговые центры и рынки с 25 октября в Самарской области можно будет только по QR-коду, подтверждающему, что его владелец вакцинировался или переболел COVID-19. Это касается заведений площадью более 2000 квадратных метров. QR-код потребуется и для заселения в гостиницы на территории региона.

Ранее ФАН сообщал, что ученикам 6-11-х классов в Самарской области продлили дистанционное обучение и рекомендовали не ходить на кружки и секции.

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самара самарская область covid-19 локдаун
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