Самара готова потратить более полумиллиарда рублей на коммунальную технику

Самара, 19 октября. Администрация областного центра готова потратить 511 млн рублей на приобретение коммунальной техники. Условия соответствующего муниципального контракта опубликованы на сайте мэрии.

Всего предполагается закупить 49 машин. Они должны быть предоставлены в лизинг. Выкупить технику полностью городские власти намерены к концу 2027 года. Указанная выше сумма будет выплачиваться победителю торгов в течение шести лет из городского бюджета неравными частями.

Ранее ФАН сообщал о том, что мэрия Самары готова выкупить землю под кладбище за 7,5 млн рублей до конца текущего года.