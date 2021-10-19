Дептранс Самары пояснил, почему городу не нужны б/у трамваи из Москвы

Самара, 19 октября. Житель областного центра через Twitter-аккаунт дептранса обратился к чиновникам с предложением по примеру Уфы закупить для города трамваи, ранее работавшие в Москве. По его мнению, «в сложное пандемийное время» это было бы выгоднее, так как вагоны обошлись бы дешевле новых.

Сотрудник дептранса ответил, что проблема на данный момент вовсе не в недостатке подвижного состава.

«В сложное пандемийное время важнее люди. Сейчас не хватает водителей и кондукторов. Принимаем меры, чтобы была возможность обеспечивать выпуск имеющегося подвижного состава», — пояснили в департаменте.

При этом принято решение в часы пик усилить двухвагонными поездами работу 13-го и 24-го трамвайных маршрутов, связывающих жилые массивы с заводами авиационной и космической промышленности.

Ранее ФАН сообщал о намерении властей Самары интегрировать в систему городского транспорта электропоезда. Для чего нужно благоустроить подходы к железнодорожным платформам.