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«Крылья Советов» объявят имя нового руководителя на этой неделе

  /   Обновлено: 19 октября 2021 15:22
Спорт
«Крылья Советов» объявят имя нового руководителя на этой неделе
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 19 октября. Имя нового главы совета директоров ПФК «Крылья Советов» будет объявлено на этой неделе. По информации ФАН, заседание коллегиального органа, на котором будет озвучиваться кадровый вопрос, запланировано на ближайший четверг.

Необходимость назначения нового руководителя возникла после того как Андрей Кислов, возглавлявший совет директоров «Крыльев», получил назначение на новую должность — он займет пост сенатора от самарского региона в Совете Федерации.

По сведениям ФАН из источников, близких к правительству Самарской области, кадровой революции не ожидается. Вероятнее всего, новый глава совета директоров футбольного клуба будет избран из числа лиц, входящих ныне в состав коллегиального органа. При таком раскладе наибольшие шансы возглавить управление клубом — у министра управления финансами региона Андрея Прямилова.

Ранее ФАН рассказывал, как в «Крыльях Советов» отреагировали на высказывание Артема Дзюбы, предрекшего, что форвард самарского клуба Иван Сергеев не забьет в текущем сезоне более 8 мячей.

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