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Ковид-такси станет альтернативой скорой помощи в Самаре
Общество
Ковид-такси станет альтернативой скорой помощи в Самаре
saratov.gov.ru  /  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Самара, 19 октября. В регионе задумались о создании специального ковид-такси для транспортировки зараженных коронавирусной инфекцией. Идея прозвучала в Самарской губернской думе на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике.

Организация отдельной доставки в лечебные учреждения пациентов с подозрением на COVID-19 должна снизить нагрузку на бригады скорой и неотложной помощи.

«Для создания «медицинского такси» потребуется выделение дополнительных финансовых средств из областной казны», — озвучили парламентарии условия появления такой услуги.

Ковид-такси также может взять на себя функцию доставки лекарств для больных коронавирусной инфекцией, которые проходят амбулаторное лечение на дому.

Ранее ФАН сообщал о порядке разблокировки транспортных карт пенсионерам из Самарской области, привившимся от COVID-19.

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самара скорая помощь такси самарская область covid-19
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