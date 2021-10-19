Ковид-такси станет альтернативой скорой помощи в Самаре

Самара, 19 октября. В регионе задумались о создании специального ковид-такси для транспортировки зараженных коронавирусной инфекцией. Идея прозвучала в Самарской губернской думе на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике.

Организация отдельной доставки в лечебные учреждения пациентов с подозрением на COVID-19 должна снизить нагрузку на бригады скорой и неотложной помощи.

«Для создания «медицинского такси» потребуется выделение дополнительных финансовых средств из областной казны», — озвучили парламентарии условия появления такой услуги.

Ковид-такси также может взять на себя функцию доставки лекарств для больных коронавирусной инфекцией, которые проходят амбулаторное лечение на дому.

Ранее ФАН сообщал о порядке разблокировки транспортных карт пенсионерам из Самарской области, привившимся от COVID-19.