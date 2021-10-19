Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 13:05
13:02
Происшествия
Юная девушка погибла в ночной аварии в Крыму
13:00
Спорт
Огонь зимних Игр-2022 передали организаторам Олимпиады в Пекине
12:56
Общество
Сильный туман стал причиной задержек рейсов из аэропорта Салехарда в Москву, Тюмень и Омск
12:55
Происшествия
В Красноярске восьмилетняя девочка стала жертвой нападения бездомных собак
12:54
Происшествия
Сотрудник администрации сбил школьника в Подмосковье на пешеходном переходе
12:53
Происшествия
Подводному охотнику в Севастополе насмерть рассекло голову винтом от судна
12:52
Политика
Премьер Грузии исключил влияние европейских политиков на дело Саакашвили
12:52
Общество
Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Ингушетия и Калмыкия не ввели обязательную вакцинацию
12:51
Политика
Премьер Польши получил замечание в Европарламенте за слишком долгую просьбу о деньгах
12:50
Общество
Балерина Мариинского театра Багаутдинова рассказала, чем заканчивается карьера ее коллег
Все новости

Глава Кинеля уволился после встречи с самарским губернатором
Общество
Глава Кинеля уволился после встречи с самарским губернатором
кинельгород.рф  /  Администрация г.о. Кинель

Самара, 19 октября. Глава городского округа Кинель Самарской области Владимир Чихирев подал в отставку. Случилось это после того как накануне градоначальник пообщался с губернатором Дмитрием Азаровым.

«Глава региона предметно обсудил с мэром города промежуточные итоги развития муниципалитета и реализации национальных проектов, а также работу местных властей по предотвращению распространения коронавирусной инфекции», — лаконично сообщает об этой встрече пресс-служба правительства Самарской области.

Из этого сообщения можно сделать вывод, что результаты работы главы Кинеля по упомянутым направлениям не удовлетворили губернатора. Тремя неделями ранее Дмитрий Азаров говорил о возможности увольнения глав районов и городов области в случае, если те не обеспечат должных показателей по борьбе с распространением COVID-19.

В этом контексте не исключено, что в регионе могут последовать и другие отставки глав муниципальных образований.

Справка ФАН: Кинель — восьмой по численности населения из 11 городов Самарской области, в нем проживет 35 тысяч человек. Населенный пункт разделен на две части станцией Кинель, считающейся по ряду параметров крупнейшей в Европе. Владимир Чихирев занимал пост главы города с 2015 года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава Кинеля уволился после встречи с самарским губернатором
отставка самара самарская область кинель
Комментировать