Глава Кинеля уволился после встречи с самарским губернатором

Самара, 19 октября. Глава городского округа Кинель Самарской области Владимир Чихирев подал в отставку. Случилось это после того как накануне градоначальник пообщался с губернатором Дмитрием Азаровым.

«Глава региона предметно обсудил с мэром города промежуточные итоги развития муниципалитета и реализации национальных проектов, а также работу местных властей по предотвращению распространения коронавирусной инфекции», — лаконично сообщает об этой встрече пресс-служба правительства Самарской области.

Из этого сообщения можно сделать вывод, что результаты работы главы Кинеля по упомянутым направлениям не удовлетворили губернатора. Тремя неделями ранее Дмитрий Азаров говорил о возможности увольнения глав районов и городов области в случае, если те не обеспечат должных показателей по борьбе с распространением COVID-19.

В этом контексте не исключено, что в регионе могут последовать и другие отставки глав муниципальных образований.

Справка ФАН: Кинель — восьмой по численности населения из 11 городов Самарской области, в нем проживет 35 тысяч человек. Населенный пункт разделен на две части станцией Кинель, считающейся по ряду параметров крупнейшей в Европе. Владимир Чихирев занимал пост главы города с 2015 года.