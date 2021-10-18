Тренер «Крыльев» отреагировал на слова Дзюбы о результативности самарца Сергеева

Самара, 18 октября. В «Крыльях Советов» отреагировали на спор, произошедший между форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой и тележурналистом Константином Геничем. Футболист дал прогноз, что нападающий «Крыльев» Иван Сергеев в этом сезоне РПЛ не забьет больше 8 мячей.

В прошлом сезоне Сергеев установил рекорд результативности ФНЛ, наколотив 40 мячей в первенстве. Сейчас на его счету 3 гола после 11 туров.

В матче с «Нижним Новгородом» (2:0), прошедшем накануне, именно Сергеев точным пасом на Антона Зиньковского развернул атаку, завершившуюся ударом Юрия Горшкова и добиванием Владислава Сарвели. В случае со вторым голом Сергеев отвлек на себя внимание защитника, что позволило Сарвели беспрепятственно пробить в дальний угол ворот и оформить дубль.

Сам Сергеев отличиться не смог, но, по мнению главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина, сыграл очень полезно.

«Для меня как для тренера важна его роль в командных взаимодействиях, та польза, которую он приносит всему коллективу. С этой точки зрения он провел очень хороший матч, его вклад в победу огромен. Дзюба сказал про 8 мячей? Если Ваня всегда будет так играть, как сегодня, пусть хоть вообще не забивает, но помогает команде побеждать», — заявил ФАН Игорь Осинькин.

Впрочем, наставник самарской команды оговорился, что понимает, насколько важно форварду забивать мячи самому, поэтому дал ему возможность сыграть с «Нижним Новгородом» все 90 минут. По ходу игры было видно, что партнеры тоже старались создать Сергееву шансы для ударов по воротам.

«Мы хотим, чтобы Ванька забивал, ему чуть-чуть не везет. Со временем он начнет забивать намного больше», — уверен партнер Сергеева по атаке Владислав Сарвели.

Ранее ФАН сообщал, что экс-директор футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин, находящийся под следствием, опроверг слухи о том, что он может возглавить в Тольятти академию имени Коноплева.