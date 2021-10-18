Извинения не спасли от депортации мигранта, швырнувшего фруктом в старика в Самаре

Самара, 18 октября. Промышленный районный суд в областном центре установил степень вины жителя одного из соседних государств, спровоцировавшего инцидент на улице Стара Загоры. По словам очевидцев, мигрант забавы ради швырнул фруктом в проходившего мимо пожилого человека. За старика вступились другие прохожие, разборки попали на видео и были опубликованы в соцсетях.

Поначалу в показаниях в качестве «снаряда» фигурировало яблоко, затем речь шла об огрызке. В видеоролике, записанном сотрудниками правоохранительных органов, виновник конфликта утверждает, что швырнул в старика виноградом.

Извинения, зафиксированные на видео в полиции, не слишком смягчили участь виновника инцидента. В ходе проверки выяснилось, что 25-летний молодой человек, являясь гражданином одного из государств Средней Азии, нарушил миграционное законодательство. По законам Российской Федерации он должен заплатить штраф за совершенное мелкое хулиганство и покинуть страну.

Именно такого наказания требовал для правонарушителя депутат Госдумы Александр Хинштейн, отреагировавший на появившийся в Сети видеоролик.

