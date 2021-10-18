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Экс-директор «Чертаново» Ларин: «Академия Коноплева? Мне бы в тюрьме не оказаться»
Спорт
Экс-директор «Чертаново» Ларин: «Академия Коноплева? Мне бы в тюрьме не оказаться»
instagram.com  /  Личный аккаунт Николая Ларина

Самара, 18 октября. Бывший директор столичной футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин опроверг слухи о переезде на новую работу в Тольятти. Один из Telegram-каналов ранее распространил сведения о том, что Ларин может возглавить знаменитую академию имени Коноплева.

«Могу только предположить, откуда взялись эти слухи. Мы дружим с Павлом Морозовым, владельцем тольяттинского ФК «Акрон». Он пригласил меня на матч своей команды, а затем мы съездили на экскурсию в академию Коноплева, располагающуюся по соседству. Поймите, в моей ситуации мысли совсем не о том, чтобы что-то возглавить, а как в тюрьму не сесть», — рассказал ФАН Николай Ларин.

В настоящий момент Ларин находится под следствием по делу о махинациях в академии «Чертаново». Ему инкриминируется нахождение в списках футбольной школы «мертвых душ», на которых выделялись средства из столичного бюджета. Все игроки и тренеры, работавшие с Лариным, единогласно отзываются о нем как об альтруисте, полностью преданном футболу и не получавшем от своей деятельности никакой личной выгоды.

12 воспитанников «Чертаново» сейчас играют за самарские «Крылья Советов» под руководством тренерского штаба Игоря Осинькина, также работавшего ранее в столичном клубе. В воскресенье Ларин посетил матч «Крыльев» с «Нижним Новгородом», в котором самарская команда победила 2:0 и поднялась на 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

«В 1968 году в Чехословакии проходил чемпионат мира по хоккею. В финале ЧССР обыграла советскую сборную. И тогда прозвучала фраза: «Вы нас танками, а мы вас шайбами». Вот и у меня сейчас примерно такая же ситуация, я болею за своих ребят, которые забивают мячи и побеждают», — высказался Ларин по окончании игры.

Матч в Самаре начался с минуты молчания в память о Владимире Королеве — экс-бомбардире «Крыльев» и первом тренере игрока сборной России по футболу Арсена Захаряна.

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