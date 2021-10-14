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Самарские власти хотят пересадить пассажиров на электрички с помощью благоустройства
Общество
Самарские власти хотят пересадить пассажиров на электрички с помощью благоустройства
Пресс-служба Куйбышевской железной дороги  /  Пресс-служба Куйбышевской железной дороги

Самара, 14 октября. Четыре остановочных пункта электричек в черте областного центра осмотрела комиссия в составе представителей Куйбышевской железной дороги, администрации Самары, городской думы и пассажирской пригородной компании. Принято решение их благоустроить.

Речь о платформах Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная. Именно на них делает остановки скоростной электропоезд «Ласточка» сообщением Самара — Жигулевск.

Члены комиссии сошлись во мнении, что необходимо сделать благоустроенные тротуары и обновить освещение на подходах к железнодорожным платформам. В качестве временного ориентира обозначили 2023 год.

«Реализация мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к железнодорожным станциям в черте городского округа Самара, позволит интегрировать железнодорожное сообщение в систему городского пассажирского транспорта, что напрямую повлияет на снижение нагрузки на уличные дорожные сети», — уверены члены комиссии.

Ранее ФАН сообщал, что между мэрией и думой Самары возник спор о 20 млн рублей, предусмотренных в городском бюджете на празднование Нового года.

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