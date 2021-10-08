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Автомобилисты под Самарой высмеяли скульптуру женщины с «жутким лицом»

  /   Обновлено: 08 октября 2021 01:48
Общество
Автомобилисты под Самарой высмеяли скульптуру женщины с «жутким лицом»
unsplash.com  /  Julia Tsukurova

Самара, 8 октября. Памятник женщины с караваем украшает въезд в село Хрящевка Самарской области. Проезжающие мимо автомобилисты обратили внимание на произведение искусства и выложили его фотографию в Сеть.

Как отметило издание «КП — Самара», старожилы села не замечали необычной внешности девушки. Многие из них, как и администрация района, даже не знали, из-под чьих рук вышел памятник и когда это было. Вопрос целесообразности такой скульптуры актуализировали автомобилисты, которые сфотографировали изваяние и предложили высказать свое отношение к нему.

Скульптура представляет собой обычную девушку в кокошнике, которая держит в руках каравай. Однако при более детальном осмотре в глаза бросается некоторая «морщинистость» статуи. Особенно пугающей выглядит улыбка. Некоторым пользователям она напомнила персонажа комиксов по имени Джокер. Внимание юзеры уделили и «бицухе» женщины.

Причина ужасающего вида стеллы неизвестна. Возможно, статую исказило время, постараться могли и сельские хулиганы. Разбираться в этом будет сельхоз, после чего компетентные органы примут решение о необходимости реконструкции изваяния.

Фотография быстро распространилась по социальным сетям и СМИ. Некоторым пользователям скульптура напомнила нашумевший памятник Аленки из Нововоронежа. Тогда несколько сутулую каменную женщину с огромными глазами высмеивали по всей стране. С тех пор «фанаты» Аленки собирают фото ее «сестер» и «братьев», которые наводят на окружающих ужас.

Тем временем в США злоумышленник облил краской памятник убитому во время задержания афроамериканцу Джорджу Флойду. Монумент был установлен в Нью-Йорке.

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