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Россиянин из «Крыльев Советов» вошел в топ-60 лучших молодых футболистов мира
Спорт
Россиянин из «Крыльев Советов» вошел в топ-60 лучших молодых футболистов мира
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 7 октября. Британское издание The Guardian опубликовало список лучших молодых футбольных талантов мира, рожденных в 2004 году и позже. В топ-60 попал 16-летний россиянин Сергей Пиняев, выступающий за самарские «Крылья Советов».

«Он довольно маленький (167 см), подвижный, динамичный, креативный игрок, который может играть в атаке в любом месте, будь то вингер, номер 10, ложная девятка или второй нападающий. Он обладает нацеленностью на ворота и настоящим инстинктом киллера», — так описывает качества россиянина британский таблоид.

Россиянин из «Крыльев Советов» вошел в топ-60 лучших молодых футболистов мира
theguardian.com  / The Guardian

На родине футбола Пиняев уже был известен, так как приезжал на стажировку в «Манчестер Юнайтед». В знаменитом клубе его взяли на заметку, но о подписании контракта до достижения игроком 18-летия не может идти речи по правилам ФИФА.

Поэтому пока игрок устанавливает рекорды в России. В прошлом сезоне, выступая за «Чертаново», он стал самым молодым голеадором в ФНЛ. В сезоне нынешнем, перейдя в «Крылья», Пиняев заработал статус самого юного автора голевой передачи в РПЛ. А в элитном раунде Кубка России футболист дважды поразил ворота ногинского «Знамени».

Сейчас Пиняев находится в расположении юношеской сборной России, участвующей в турнире в Хорватии.

Ранее ФАН сообщал, что в руководстве «Крыльев Советов» произойдут изменения. Председатель совета директоров клуба Андрей Кислов уйдет с этой должности в связи с его избранием в Совет Федерации.

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футбол россия самара спорт guardian крылья советов
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