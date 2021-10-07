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Синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето в Самаре
Общество
Синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето в Самаре
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 7 октября. После затяжного периода почти ежедневных дождей, ветра и холода в регионе установилась сухая солнечная и почти безветренная погода. Если бы не относительно низкая температура воздуха, можно было бы считать эту пору запоздавшим бабьим летом.

«Нынешняя погода держится «под прикрытием» антициклона. Поэтому она продлится довольно долгое время. Как минимум до конца недели и далее до вторника будет солнечно и безветренно. Ночами, конечно, температура может падать до минусовых значений, но днем прогреваться местами до 14 градусов тепла», — рассказала ФАН Татьяна Кожевникова, начальник отдела метеопрогнозов Приволжского УГМС.

По ее словам, вполне возможно, что погода не поменяется и далее еще какое-то время, но прогнозы на срок дольше 5-7 дней не будут точными.

Ранее ФАН сообщал, что вечером 6 октября жители Самары и окрестностей массово наблюдали необычный закат с перистыми облаками.

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