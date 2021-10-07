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«Розовый вечер»: уникальное природное явление наблюдали в небе над Самарой
Общество
«Розовый вечер»: уникальное природное явление наблюдали в небе над Самарой
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 7 октября. Необычное природное явление наблюдали жители региона накануне вечером, во время заката. Все небо было усыпано мелкими перистыми облаками, подсвеченными розовато-фиолетовыми закатными лучами.

Фотографиями удивительного явления делились в соцсетях жители не только Самары, но и окрестных районов.

В Приволжском УГМС корреспонденту ФАН пояснили, что с точки зрения метеорологии вечером 6 октября над Самарой не наблюдалось ничего необычного. Скорее всего, просто сошлось несколько вполне ординарных, хоть и не ежедневных, явлений: прозрачный безветренный воздух и «нашествие» перистых облаков. Это в совокупности и породило закат небывалой красоты.

Ранее ФАН сообщал, что утром 6 октября многих жителей Самары и области напугал вой сирен. Это проходила проверка системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
 

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