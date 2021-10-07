Жителей Самарской области оставили без телевидения и радио

Самара, 7 октября. Сегодня утром в регионе отключили телевизионное и радиовещание. Причина — внеплановая остановка, согласованная с Роскомнадзором.

«На территории Самарской области не будет вещания общедоступных 20 телеканалов и 3 радиоканалов 1-го и 2-го мультиплексов цифрового телевидения», — сообщается на сайте ведомства.

Работа мультиплексов должна возобновиться к 14 часам по местному времени. Еще одна приостановка вещания запланирована на 18 октября.

Ранее ФАН сообщал, что в России предложили провести учения на случай отключения в стране интернета. Идею озвучил депутат Госдумы Александр Хинштейн на журналистском мастер-классе.