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Жителей Самарской области оставили без телевидения и радио
Общество
Жителей Самарской области оставили без телевидения и радио
pxhere.com  / 

Самара, 7 октября. Сегодня утром в регионе отключили телевизионное и радиовещание. Причина — внеплановая остановка, согласованная с Роскомнадзором.

«На территории Самарской области не будет вещания общедоступных 20 телеканалов и 3 радиоканалов 1-го и 2-го мультиплексов цифрового телевидения», — сообщается на сайте ведомства.

Работа мультиплексов должна возобновиться к 14 часам по местному времени. Еще одна приостановка вещания запланирована на 18 октября.

Ранее ФАН сообщал, что в России предложили провести учения на случай отключения в стране интернета. Идею озвучил депутат Госдумы Александр Хинштейн на журналистском мастер-классе.

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