Компас, часы, «всевидящее око»: водопроводные люки в Самаре стали арт-объектами

Самара, 7 октября. В областном центре проводится необычный вид благоустройства. Технические сооружения — канализационные и водопроводные люки — превращаются в арт-объекты.

«14 октября 2021 года исполняется 135 лет самарскому водопроводу. К этой дате специалисты «РКС-Самара» решили благоустроить и сделать красивыми 135 канализационных и водопроводных колодцев. Каждое подразделение выбрало объекты на газонах города и приступило к благоустройству», — сообщает пресс-служба коммунальной организации.

Где-то колодезные крышки просто красиво обкладывают декоративным камнем или плиткой, где-то вокруг люка высаживают клумбу. А некоторые колодцы превращаются в полноценные арт-объекты — компас, часы, «всевидящее око» и т. п.

samcomsys.ru / РКС-Самара

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