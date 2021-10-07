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Терзают сомнения: ФАН изучил список самых высокооплачиваемых вакансий в Самаре
Общество
Терзают сомнения: ФАН изучил список самых высокооплачиваемых вакансий в Самаре
pixabay.com  /  Skica911

Самара, 7 октября. Портал поиска работы Superjob опубликовал собственное исследование, в котором проанализировал самые выгодные для потенциальных кандидатов вакансии, предлагаемые в различных регионах России. Некоторые результаты удивляют.

Так, в Самаре самая высокооплачиваемая работа из имеющихся — водитель-экспедитор, на которой обещан доход до 130 тысяч рублей. ФАН изучил вакансию внимательно и выяснил, что указанная цифра носит больше гипотетический характер, чем реальный.

Во-первых, данную вакансию предлагает не региональный, а федеральный работодатель. Во-вторых, смущает, что для работы водителем на тягачах-рефрижераторах и термосах достаточно опыта работы 1 год. В-третьих, в расшифровке суммы дохода ключевое слово — «до» 130 тысяч рублей.

Эта цифра должна сложиться, как выяснилось, из тарифной ставки, плюс доплаты за вредность, плюс премии, плюс надбавки за нахождение в рейсе, плюс доплаты за газовые заправки, плюс допвыплат за экономию топлива. Из всей получившейся суммы, которая не выглядит гарантированной, еще будет вычтен подоходный налог.

Также скептически, вероятно, следует относиться к предлагаемым зарплатам от 70 тысяч рублей для менеджеров по продажам и работе с клиентами — эти вакансии тоже входят в пятерку самых высокооплачиваемых в регионе. Общеизвестно, что доходы «продажников» сильно зависят от успешности их деятельности и часто не соответствуют изначальным ожиданиям.

Из всей пятерки самых «выгодных» вакансий стоит доверять, пожалуй, только предложению удаленной работы для РНР-программиста от московской компании. Предприятие готово платить кандидату 70-80 тысяч рублей в месяц и обещает возможность карьерного роста.

Любопытно, что никаких закономерностей при сравнении данных других регионов в исследовании не прослеживается. По России самую высокую зарплату на данный момент предлагают в Санкт-Петербурге, где кандидатам на должность Scala Developer якобы готовы платить до 370 тысяч рублей в месяц. Правда, и здесь есть слово «до», и очень смущает, что такой доход предлагает «молодая компания» с ничего не говорящим названием.

Ранее ФАН сообщал, что работодателям в Самарской области начали выплачивать субсидии в размере 3 МРОТ за трудоустройство граждан, состоящих на учете в центрах занятости населения.

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