Учения на случай отключения интернета в России предложили провести в Госдуме

Москва, 6 октября. В России может пройти «репетиция» глобального отключения интернета. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от самарского региона Александр Хинштейн.

Идея прозвучала на мастер-классе «Журналистика на платформах новых медиа», который депутат провел в Москве в рамках открытия второго модуля образовательной программы «Мастерская новых медиа».

«Я не исключаю, что имеет смысл провести учения, такие как проводятся по оповещению населения. Стоит подумать о проведении подобных учений, чтобы посмотреть, как система себя поведет при тех или иных вызовах», — высказался Александр Хинштейн.

По признанию парламентария, на эту мысль его натолкнул массовый сбой в Facebook, случившийся 4 октября.

Ранее ФАН сообщал, что власти Самары договорились с епархией о возможном задействовании церковных звонниц в системе оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.