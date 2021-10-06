Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 22:14
22:13
Весь мир
Власти ЦАР занялись массовой электрификацией страны
22:12
Происшествия
Американские полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в школе Техаса
22:11
Весь мир
Всемирный день продовольствия отпразднуют в центральноафриканской провинции Боали
22:09
Весь мир
Эфиопия открыла павильон на выставке «Экспо-2020» в Дубае
22:06
Весь мир
Население ЦАР выступило против неоколониальной политики Франции
21:59
Весь мир
Ndjoni Sango: общенациональный диалог поможет решить проблемы ЦАР
21:53
Весь мир
Кабинет министров ЦАР подвел итог первых 100 дней работы главы правительства
21:53
Общество
Блогеру Юрию Хованскому продлили арест до 8 ноября
21:49
Весь мир
Глава Нацсобрания ЦАР призвал Совбез ООН к полной отмене оружейного эмбарго
21:45
Весь мир
Как провал в Мали приблизил Макрона к потере поста президента Франции
Все новости

Учения на случай отключения интернета в России предложили провести в Госдуме

  /   Обновлено: 06 октября 2021 20:51
Общество
Учения на случай отключения интернета в России предложили провести в Госдуме
pixabay.com  / 

Москва, 6 октября. В России может пройти «репетиция» глобального отключения интернета. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от самарского региона Александр Хинштейн.

Идея прозвучала на мастер-классе «Журналистика на платформах новых медиа», который депутат провел в Москве в рамках открытия второго модуля образовательной программы «Мастерская новых медиа».

«Я не исключаю, что имеет смысл провести учения, такие как проводятся по оповещению населения. Стоит подумать о проведении подобных учений, чтобы посмотреть, как система себя поведет при тех или иных вызовах», — высказался Александр Хинштейн.

По признанию парламентария, на эту мысль его натолкнул массовый сбой в Facebook, случившийся 4 октября.

Ранее ФАН сообщал, что власти Самары договорились с епархией о возможном задействовании церковных звонниц в системе оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Учения на случай отключения интернета в России предложили провести в Госдуме
россия москва учения интернет медиа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru