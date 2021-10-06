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Депутат Госдумы выступил против денежных выплат при получении наград
Общество
Депутат Госдумы выступил против денежных выплат при получении наград
hinshtein.ru  /  Сайт Александра Хинштейна

Самара, 6 октября. Депутат Госдумы Александр Хинштейн удивился, что к награде, полученной от руководства региона, ему полагается еще и денежная выплата. Речь о почетном знаке «За заслуги перед Самарской областью», которой удостоился парламентарий.  К этому знаку отличия полагается премия в 250 тысяч рублей.

«Конечно, эти деньги я передам на благотворительность. Но честно не понимаю: зачем монетизировать награды? Считаю, что у бюджета есть более важные задачи, чем выплаты награжденным. Самой по себе награды уже более чем достаточно», — написал Александр Хинштейн на своей странице в соцсети.

Парламентарий заявил, что будет ходатайствовать перед губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым об отмене подобных выплат.

Не все согласились с такой позицией депутата. Многие полагают, что людям с небольшим доходом означенная сумма была бы совсем не лишней. Причем среди них не только самарцы, но и столичные граждане.

«Если была бы оговорка, что инициатива касается только депутатов и чиновников, то это другое дело», — считает москвич Намик Абдуллаев.

Среди других предложений подобного рода — сохранить выплату тем, чей доход не превышает минимального размера оплаты труда.

Вместе с Александром Хинштейном такую же награду получили помощник президента РФ Владимир Мединский и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Ранее ФАН сообщал, что предприятиям Самары начали выплачивать из бюджета по три МРОТ в случае, если они принимают на работу людей, состоящих на учете в центрах занятости населения.

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награды самарская область выплаты
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