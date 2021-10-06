Работодателей Самары поощрят деньгами за трудоустройство безработных

Самара, 6 октября. В регионе начались выплаты работодателям, которые трудоустраивают людей, состоящих на учете в центрах занятости населения. Всего размер выплат составит три МРОТ, то есть порядка 38 тысяч рублей. Но деньги будут выплачиваться тремя траншами — в первый месяц работы нового сотрудника, в третий и шестой.

При этом кандидат на вакантное место должен был состоять на учете в центре занятости по состоянию на 1 августа 2021 года. Но есть категории граждан, для которых временной порог не действуют. Это инвалиды, многодетные родители или родители-одиночки.

Ранее ФАН сообщал, что безработная женщина организовала на окраине Самары подпольные цеха по производству контрафактной табачной продукции.