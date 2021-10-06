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Новый глава самарской госстройэкспертизы 7 лет назад был уличен в магазинной краже
Общество
Новый глава самарской госстройэкспертизы 7 лет назад был уличен в магазинной краже
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Самара, 6 октября. Скандальным оказалось назначение нового главы госучреждения Самарской области. Пост руководителя ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на днях занял Александр Балашов, который ранее был уличен в магазинной краже.

Как выяснилось, семь лет назад, в разгар новогодних выходных, 4 января 2014 года, Балашов был задержан при попытке вынести автомагнитолу из магазина электроники. Стоимость украденного была невелика — всего 1354 рубля, однако этого оказалось достаточно для заведения уголовного дела. Наказания не последовало — Балашов возместил ущерб торговой сети, и дело было закрыто по причине примирения сторон.

Судимостью, таким образом, биография Балашова не запятналась. Предыдущим местом его работы перед новым назначением, как выяснил ФАН, было руководство АО «Кошелев-проект». Эта организация занимается строительством и обслуживанием новых микрорайонов с жильем эконом-класса в Самаре и области. Также в биографии Балашова — аналогичная должность в Калуге, где бизнесмен, а теперь депутат Госдумы Владимир Кошелев также строил эконом-жилье.

Формально препятствий к работе в госструктурах для Александра Балашова нет. Тем не менее депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился, что в чиновники продвинули человека с подобным пятном в биографии.

«Совершенно очевидно, что человек, ворующий автомагнитолы с прилавков, не может возглавлять столь серьезную структуру, как облстройэкспертиза, чьей важнейшей задачей является проверка сметной стоимости объектов бюджетного строительства. Кроме того, сам факт нахождения на ответственной распорядительной должности человека с подобным прошлым дискредитирует государственную власть и создает серьезные коррупционные риски», — считает парламентарий.

В свете этой новости стоит обратить внимание на то, что совсем недавно пост министра строительства Самарской области покинул Евгений Чудаев, тесно связанный с компанией «Древо» — другим крупным застройщиком в регионе и главным конкурентом «Кошелев-проекта». Теперь Чудаев возглавляет в губернской думе комитет по законности.

Ранее ФАН сообщал, что безработная женщина организовала на окраине Самары масштабное подпольное производство табачных изделий.

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