Родители самарских школьников требуют отменить введенную «дистанционку»

Самара, 6 октября. С сегодняшнего дня введено дистанционное обучение для учеников 6-11-х классов в школах нескольких городов и муниципальных районов региона. В их числе крупнейшие города области Самара и Тольятти.

Также на «дистанционку» переводятся учреждения дополнительного образования, причем это касается всех возрастов. Мотивировка следующая: в такие заведения приходят дети из разных школ, отчего вероятность заражения возрастает многократно.

Четыре самарских школы и вовсе закрыты на карантин: две по ситуации COVID-19 и две — по ОРВИ.

Не все родители самарских школьников, однако, поддерживают эти меры. Сегодня опубликовано обращение к губернатору Дмитрию Азарову и главе городского округа Тольятти Николаю Ренцу, возглавляющему также региональный информационный центр по борьбе с распространением COVID-19. Авторы петиции требуют введения моратория на «дистанционку».

По мнению авторов обращения, такой формат обучения недопустим с педагогической, медицинской и правовой точек зрения, а также представляет угрозу для национальной безопасности страны. Аргументация приводится на нескольких страницах.

«Мы полностью разделяем мнение главного следователя страны Александра Бастрыкина о том, что в трагедиях в Перми и Казани «виновато деструктивное влияние интернета», когда наших детей средней и старшей школы бесконтрольно вынуждают и приучают к постоянному нахождению за компьютером в сети интернет с псевдоблагой целью дистанционного обучения», — пишут авторы обращения.

В качестве альтернативы «дистанционке» они предлагают вводить карантин в отдельных классах при заболевании более 20% учеников.

Тем временем Роспотребнадзор Самарской области рекомендовал работодателям перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.

Ранее ФАН сообщал, что представители фитнес-индустрии Самарской области попросили главу региона отменить обязательность QR-кодов при посещении фитнес-центров.