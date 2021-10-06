Самарцев напугал внезапный вой сирен в городе

Самара, 6 октября. В 10:40 утра многие жители областного центра и других поселений региона были напуганы воем сирен, а также голосами из уличных репродукторов. Если проверка сирен проводится довольно регулярно, то включение голосового оповещения — редкость, и все вместе создавало жутковатое впечатление.

Проверка систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях проводилась в этот день по всей России.

В Самарской области в этот раз были задействованы не все предусмотренные варианты сигналов оповещения. Также в случае чрезвычайных ситуаций могут рассылаться СМС-сообщения. Кроме того, достигнута договоренность с епархией, что в определенных случаях для извещения о ЧП могут зазвонить колокола православных храмов. Но сегодня в Самаре обошлись без набата.