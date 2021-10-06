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Самарцам расскажут об убийстве Блока
Общество
Самарцам расскажут об убийстве Блока
mincult.samregion.ru  /  Министерство культуры Самарской области

Самара, 6 октября. В областном музее краеведения имени Алабина открылась выставка, посвященная 300-летию создания прокуратуры в России. Материалы экспозиции составлены из артефактов, касающихся как существования ведомства в различные эпохи в целом, так и истории Самары-Куйбышева.

«Особое место на выставке займут вещественные доказательства, полученные в результате расследований преступлений 1920-х годов. Громкие дела самарских прокуроров отражают документы об убийстве губернатора Блока, преступнике Серебрякове, который наводил ужас на жителей города Куйбышева (Самары) в 1969–1970 годах», — сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Экспонаты предоставлены Центральным государственным архивом Самарской области, Самарской областной научной библиотекой, музеем областной прокуратуры, музеем Русской императорской армии. Знаки различия прокурорских работников разных времен переданы на выставку из частной коллекции.

Экспозиция будет выставлена в музее до 7 ноября.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре построят станцию метро Театральная в непосредственной близости от подземелий, предназначавшихся в годы Великой Отечественной войны для размещения правительства страны.

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самара выставка прокуратура культура история музей самарская область преступления
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