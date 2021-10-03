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Фитнес-индустрия Самары просит губернатора отменить посещение по QR-кодам
Общество
Фитнес-индустрия Самары просит губернатора отменить посещение по QR-кодам
Невские Новости  / 

Самара, 3 октября. Ассоциация операторов фитнес-индустрии опубликовала петицию на имя губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Авторы обращения просят отменить обязательность QR-кодов о вакцинации при посещении фитнес-клубов.

После публикации соответствующего постановления главы региона в адрес фитнес-студий массово начали обращаться клиенты за возвратом денежных средств.

«Проблема не только в том, что индустрия несет колоссальные убытки еще до введения инициативы и неизбежно столкнется с банкротствами предприятий. Но и в том, что такая мера, как мы видим, никак не стимулирует население к вакцинации. Людям проще отказаться от оздоровления, физической активности, чем привиться», — считают авторы обращения.

В качестве примера приводится опыт других регионов, где подобные меры уже были введены летом. Там уже закрываются предприятия фитнес-отрасли, так как уровень посещаемости упал на 90%.

«Мы искренне разделяем вашу обеспокоенность ростом уровня заболеваемости и хотим заверить: фитнес – это индустрия здоровья, мы являемся инструментом борьбы с болезнью, а не ее источником», — говорится в обращении.

Авторы петиции предлагают меры содействия в борьбе с распространением коронавируса. В частности, они готовы открыть дополнительные пункты вакцинации на территории фитнес-клубов.

На момент подготовки этой публикации под обращением подписались 2344 человека.

Ранее ФАН сообщал, что жители Самары обратились с просьбой спасти от вырубки лес в Красноглинском районе сначала к певице Ольге Бузовой, а затем к президенту России Владимиру Путину.

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