Жительница Самары получила травмы от обрушения потолка в собственной квартире

Самара, 3 октября. В квартире дома по Южному проезду в областном центре обрушился потолок. Женщина, проживающая по этому адресу, получила травмы головы.

По сведениям ФАН, двухэтажный дом, в котором произошел инцидент, построен 61 год назад. Он находится в поселке Толевый между железнодорожной линией и рекой Самарой. Это неблагоустроенный район, в котором преобладают частная застройка и старые многоквартирные дома барачного типа, находящиеся в аварийном или предаварийном состоянии.

По поводу происшествия с рухнувшим потолком в администрации Железнодорожного района созвали экстренное совещание. На нем выяснилось, что пакет документов для признания дома аварийным в соответствующие инстанции не поступал. Чиновники пришли к решению обратиться в департамент управления имуществом с тем, чтобы ускорить расселение дома.

Что же до потолка, то его пообещали отремонтировать до 4 октября.

Ранее ФАН сообщал, что суд обязал администрацию Самары расселить 59 аварийных домов, расположенных в разных районах города.