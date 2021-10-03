Самарец, придавленный дверью своего автомобиля, оказался жив и здоров

Самара, 3 октября. Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области провели проверку сообщения, появившегося в соцсетях, о гибели мужчины, зажатого дверью собственного автомобиля. Оказалось, автолюбитель жив и здоров, а выводы очевидцев были поспешными.

«В ходе проведенной проверки установлены участники происшествия, которые сообщили сотрудникам полиции, что претензий друг к другу не имеют. В полицию они не обращались, сведения из медицинских учреждений в дежурную часть ОВД также не поступали», — сообщает пресс-служба силового ведомства.

Ранее ФАН сообщал о свидетельствах очевидцев происшествия, случившегося в одном из дворов на Заводском шоссе в Самаре. Водитель отечественного авто оказался зажат дверью своей машины, которую притерла другая легковушка.