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Самарец, придавленный дверью своего автомобиля, оказался жив и здоров
Происшествия
Самарец, придавленный дверью своего автомобиля, оказался жив и здоров
Pr Scr vk.com  /  ЧП Самара

Самара, 3 октября. Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области провели проверку сообщения, появившегося в соцсетях, о гибели мужчины, зажатого дверью собственного автомобиля. Оказалось, автолюбитель жив и здоров, а выводы очевидцев были поспешными.

«В ходе проведенной проверки установлены участники происшествия, которые сообщили сотрудникам полиции, что претензий друг к другу не имеют. В полицию они не обращались, сведения из медицинских учреждений в дежурную часть ОВД также не поступали», — сообщает пресс-служба силового ведомства.

Ранее ФАН сообщал о свидетельствах очевидцев происшествия, случившегося в одном из дворов на Заводском шоссе в Самаре. Водитель отечественного авто оказался зажат дверью своей машины, которую притерла другая легковушка.

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дтп самара происшествия
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