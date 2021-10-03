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Улучшенные двухэтажные поезда пойдут по маршруту Москва — Самара — Оренбург
Общество
Улучшенные двухэтажные поезда пойдут по маршруту Москва — Самара — Оренбург
telegram.org  /  РЖД

Самара, 3 октября. Поезд 137/138 Москва — Самара — Оренбург с декабря 2021 года станет двухэтажным. Его будут обслуживать составы нового поколения.

«Для удобства пассажиров в них: увеличен габарит второго этажа, предусмотрены бесконтактные зарядки, душ, купе для маломобильных пассажиров и многое другое», — сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

Новые составы также появятся на маршрутах 21/22 Москва — Ульяновск и 57/58 Москва — Йошкар-Ола. А между Москвой и Чебоксарами двухэтажные составы будут обслуживать не только поезд 71/72, но и 53/54.

В настоящее время 628 двухэтажных вагонов курсируют по 15 направлениям.

Ранее ФАН сообщал, что на железнодорожном вокзале в Самаре заложили капсулу времени. Вскрыть ее планируется в 2086 году.

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