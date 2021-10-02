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«Все на Куйбышева!»: Самара празднует победу «Крыльев Советов» над «Динамо»
Спорт
«Все на Куйбышева!»: Самара празднует победу «Крыльев Советов» над «Динамо»
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 2 октября. В Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершился матч 10-го тура чемпионата России по футболу. Хозяева поля — столичные динамовцы, идущие в первенстве на втором месте, во многом неожиданно уступили «Крыльям Советов» со счетом 0:1.

Единственный мяч в игре забил самарец Роман Ежов, убежавший с центра поля один на один с голкипером после паса Ивана Сергеева. Концовка встречи получилась очень нервной. Судья Евгений Кукуляк из Калуги, добавивший к основному времени матча 3 минуты, завершил игру только на 7-й добавленной минуте.

В текущей таблице «Динамо» пока сохранило за собой 2-е место, а «Крылья Советов» поднялись на 10-е, отставая всего на 3 очка от 4-й позиции.

Вдохновленные победой самарские болельщики в соцсетях предлагают отметить событие гуляниями на центральной улице.

«Все на Куйбышева!» — написал автор одного из болельщицких Telegram-каналов.

Ранее ФАН сообщал, что у совета директоров «Крыльев Советов» скоро появится новый председатель. Андрей Кислов не сможет занимать эту должность в связи с переходом на работу в Совет Федерации.

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