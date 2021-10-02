Метро в Самаре через три года дойдет до подземелий времен ВОВ

Самара, 2 октября. Девяти субъектам федерации одобрены инфраструктурные бюджетные кредиты по линии правительственной комиссии по региональному развитию. Среди них — Самарская область, которая получит 10,4 млрд рублей на достройку первой линии метрополитена в столице губернии.

Судя по имеющейся информации, проект завершения действующей линии претерпит изменения. До сих пор в планах метростроителей следующей станцией значилась Самарская в районе одноименной площади. Но теперь речь зашла о станции Театральная на площади Куйбышева.

Необходимость строительства этой станции обосновывается технологическими причинами. Именно на ней предполагается обустройство оборотной камеры, которая позволит запустить полноценное двустороннее движение на всем протяжении первой линии и существенно уменьшить интервалы между поездами. Сейчас между станциями Российская и Алабинская составы ходят в челночном режиме по одному пути, из-за чего интервал движения составляет 10 минут.

Известно, что под площадью Куйбышева находятся подземелья, использованные, в частности, в 1941 году для обустройства бункера Сталина на случай эвакуации руководства СССР. Сейчас этот бункер можно посетить с экскурсиями.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что с просьбой поддержать заявку от региона обращался к президенту России Владимиру Путину.

«Планируем, что в 2024 году строительство первой линии метрополитена будет полностью завершено», — заявил Дмитрий Азаров.

Первая линия самарского метро, состоящая сейчас из 10 станций, строится уже в течение 40 лет.

Ранее ФАН сообщал, что самарский губернатор пригрозил главам городов и районов области увольнением в случае недостаточного принятия мер против распространения COVID-19.