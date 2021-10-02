«Локомотив» выиграл у «Зенита» в финале Кубка России по женскому футболу

Самара, 2 октября. Московский «Локомотив» стал обладателем Кубка России по женскому футболу. В финальном матче, состоявшемся на «Солидарность Арене» в Самаре, столичная команда обыграла с минимальным счетом 1:0 санкт-петербургский «Зенит».

Единственный мяч был забит уже на 3-й минуте встречи.

«Алена Рузина сделала подачу с левого фланга в штрафную, вратарь Юлия Гриченко ошиблась на выходе, и лучший бомбардир Суперлиги Нелли Коровкина головой отправила мяч в сетку», — сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В мужском футболе Кубок России в нынешнем году также завоевал «Локомотив». В финале «железнодорожники» обыграли со счетом 3:1 самарские «Крылья Советов».

Ранее ФАН сообщал, что в руководстве клуба из Самары грядут изменения. Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Андрей Кислов покинет этот пост в связи с переходом на работу в Совет Федерации.