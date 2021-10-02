«Капсулу времени» на станции Самара отправили в 2086 год

Самара, 2 октября. Новое общественное пространство появилось на территории железнодорожного вокзала в областном центре. Оно непосредственно граничит с перроном, с которого отправляются поезда из Самары в Москву и Санкт-Петербург, а также электропоезд «Ласточка» до Жигулевска.

Это зона отдыха, которую в теплую погоду вполне можно использовать в качестве альтернативного «зала ожидания». Особенно «Платформа Космическая» порадует пассажиров с детьми, так как здесь построена детская площадка с антитравматическим покрытием.

Горки и прочие объекты для активности детей выполнены в виде ракеты. В этом же стиле оформлен и весь сопутствующий антураж — светильники, элементы дизайна.

«В рамках мероприятия на площадке «Платформа Космическая» почетные гости заложили капсулу времени с посланием к потомкам от жителей Самары и сотрудников Куйбышевской железной дороги. Прочитать сообщение можно будет через 65 лет, в 2086 году – в год 500-летия Самары», — сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Стену стоящей по соседству трансформаторной будки украшает мурал на космическую тему, о создании которого ФАН уже сообщал подробности.