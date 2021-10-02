Пожилой инвалид на Land Cruiser в Самаре чуть не протаранил детскую площадку

Самара, 2 октября. Родители и дети, гулявшие на волжской набережной по улице Максима Горького, были сильно перепуганы водителем автомобиля Toyota Land Cruiser. Иномарка вылетела с проезжей части, протаранила дорожный знак и остановилась на газоне в нескольких метрах от детской площадки.

К счастью, в осеннюю погоду гулявших на набережной было не так много, и никто не оказался на пути джипа. Как оказалось, за рулем автомобиля находился 84-летний мужчина.

Взрослые, находившиеся на детской площадке со своими детьми, тут же вызвали полицию, но водитель попытался уехать с места происшествия. По словам очевидцев, он признался, что перепутал педали, что чувствует себя сносно и в состоянии продолжать поездку. Свидетелям случившегося удалось удержать мужчину до прибытия сотрудников правоохранительных органов и машины скорой помощи.

На фотографиях, сделанных очевидцами, на лобовом стекле автомобиля виден знак «За рулем инвалид». По предварительной информации от полицейских, причиной происшествия стало все же плохое самочувствие пожилого водителя. Проводится проверка обстоятельств случившегося.

Ранее ФАН сообщал, что полицейские и таможенники во время совместного рейда обнаружили масштабное производство поддельных сигарет на окраине Самары.